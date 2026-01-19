Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Biji Kelor yang Tidak Terduga

Senin, 19 Januari 2026 – 13:49 WIB
Ilustrasi Daun kelor

jpnn.com, JAKARTA - KELOR merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Selain bunga dan daunynya, biji kelor ternyata bermanfaat untuk tubuh.

Biji kelor kaya akan kandungan vitamin C, antioksidan, dan agen antiperadangan.

Caranya, biji kelor bisa kamu rebus selama 15 menit, kemudian saring airnya untuk diminum sebagai teh herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan tekanan darah

Tensi darah tinggi yang tidak terkendali bisa berujung pada masalah jantung serius, seperti strok dan serangan jantung.

Menurunkan tekanan darah adalah salah satu manfaat biji kelor yang paling dikenal.

Anda bisa merebus biji kelor dan minum airnya secara rutin.

Ada beberapa manfaat biji kelor yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya meningkatkan kecantikan kulit.

