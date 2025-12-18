Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Buah Kelengkeng, Lindungi Tubuh dari Serangan Penyakit Kronis

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:33 WIB
Buah kelengkeng. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka buah kelengkeng? Buah kelengkeng memiliki rasa manis dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Buah kelengkeng memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, antivirus dan antibakteri yang berkontribusi pada banyak manfaat kesehatan dari buah ini.

Biasanya buah kelengkeng dimakan dalam bentuk segar, kering, dan kalengan.

Kelengkeng ternyata juga digunakan untuk tujuan pengobatan karena nilai gizinya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan peradangan

Lapisan luar, daging dan biji buah kelengkeng memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu penyembuhan luka dan menurunkan peradangan.

Sebuah studi penelitian tahun 2012 yang diterbitkan dalam Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menemukan bahwa pericarp (lapisan luar), daging buah, dan bijinya mengandung asam galat, epikatekin, dan asam ellagic.

Di mana manfaatnya adalah menghambat produksi bahan kimia pro-inflamasi seperti oksida nitrat, histamin, prostaglandin, dan faktor nekrosis jaringan (TNF) di tubuh.

Ada beberapa manfaat buah kelengkeng yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan bantu lindungi tubuh dari penyakit kronis.

TAGS   buah kelengkeng  Peradangan  pencernaan  penyakit kronis 

