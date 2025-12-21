Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Buncis, Baik untuk Kesehatan Mata

Minggu, 21 Desember 2025 – 07:53 WIB
Ilustrasi Buncis. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - BUNCIS merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam 150 gram buncis terdapat 28 kalori, 5,66 karbohidrat, 2,6 gram serat, 1,94 gram gula, dan 1,42 gram protein.

Buncis juga kaya akan nutrisi dan mineral yang aman untuk tubuh. Di antaranya adalah folat, vitamin A, vitamin K, fosfor, magnesium, kalium, dan zat besi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Baik untuk kesehatan mata

Manfaat buncis yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.

Buncis juga mengandung karotenoid untuk mencegah degenerasi makula (kondisi yang berdampak buruk pada penglihatan dan fungsi mata).

Buncis juga kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua vitamin yang bisa menjaga kemampuan mata dalam kondisi gelap.

2. Meningkatkan energi

Buncis memiliki kadar zat besi dua kali lipat lebih banyak dari bayam.

Ada beberapa manfaat buncis yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya meningkatkan energi.

