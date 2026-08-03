Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Bunga Pepaya, Bantu Obati Penyakit Ini

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:05 WIB
4 Manfaat Bunga Pepaya, Bantu Obati Penyakit Ini - JPNN.COM
Ilustrasi pohon pepaya. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - BUNGA pepaya merupakan salah satu jenis sayuran kesukaan banyak orang.

Sebab, daun pepaya memiliki cita rasa yang cukup lezat dan menggugah selera.

Namun, tidak hanya nikmat dikonsumsi saja, tetapi juga punya manfaat luar biasanya bagi seseorang yang menikmatinya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa menurukan kolesterol

Bunga pepaya bisa menghasilkan zat fitokmikal yang berperan sebagai senyawa kimia seperti flavonoid, sterol, tanin, serta polifenol.

Zat-zat tersebut adah zat antioksidan yang bisa bermanfaat menurunkan kadar kolesterol.

Baca Juga:

Tidak haya itu saja, bunga pepaya juga memiliki sifat antivirus, antikanker, antimikroba, antialergi, dan antiradang.

2. Menurunkan demam

Jika kamu deman cobalah atasi dengan konsumsi bunga pepaya, karena mengandung zat antipiretik yang berfungsi untuk mengatasi demam.

Ada beberapa manfaat bunga pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan juga ampuh mengobati penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bunga pepaya  penyakit  demam  kolesterol 
BERITA BUNGA PEPAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp