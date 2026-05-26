JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Bawang yang Luar Biasa

Selasa, 26 Mei 2026 – 09:13 WIB
Daun bawang. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang biasanya ditambahkan ke dalam hidangan seperti bakso, soto dan sup.

Kandungan nutrisi yang bisa ditemukan dalam 100 gram daun bawang seperti: Air: 89.83 gram; Protein: 1.83 g; Lemak total: 0.19 g; Karbohidrat: 7.34 g; Serat: 2.6 g; Kalsium: 72 miligram (mg); Zat besi: 1.48 mg; Magnesium: 20 mg; Fosfor: 37 mg; Kalium: 276 mg; Natrium: 16 mg; Seng: 0.39 mg; Tembaga: 0.083 mg; Mangan: 0.16 mg.

Daun bawang juga mengandung Asam askorbat (Vitamin C): 18.8 mg; Thiamin (Vitamin B1): 0.055 mg; Riboflavin (Vitamin B2): 0.08 mg; Niasin (Vitamin B3): 0.525 mg; Asam pantotenat (Vitamin B5): 0.075 mg; Vitamin B6: 0.061 mg; Vitamin A: 50 µg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan mata

Manfaat daun bawang yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan mata.

Daun bawang merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung vitamin A yang memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan mata.

American Optometric Association menyebutkan, bahwa vitamin A bisa membantu memperlambat progres perkembangan penyakit miopi atau rabun jauh, khususnya pada remaja dan anak muda.

Daun bawang juga mengandung vitamin C yang memberikan manfaat untuk mencegah kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan katarak.

Ada beberapa manfaat daun bawang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan mata.

daun bawang  manfaat daun bawang  Peradangan  gula darah 
