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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Binahong, Ampuh Mengatasi Lemah Syahwat

Senin, 06 Juli 2026 – 07:52 WIB
4 Manfaat Daun Binahong, Ampuh Mengatasi Lemah Syahwat - JPNN.COM
Daun binahong. Foto: tanobat.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Secara tradisional, daun binahong sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti hipertensi, asam urat, tipes, kolesterol tinggi, nyeri sendi, pegal linu.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa herbal ini memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, dan antraquinon yang efektif sebagai antibakteri.

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Bahkan, tanaman dengan nama latin Anredera cordifolia ini telah lama digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional untuk mengatasi diabetes.

Selain itu, tumbuhan satu ini juga mengandung senyawa kimia lainnya yang berperan sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antiluka.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengatasi Lemah Syahwat

Manfaat daun binahong yang pertama ialah membantu mengatasi lemah syahwat.

Manfaat ini bisa diperoleh dengan cara merebus 3-10 lembar daun binahong dengan 2 gelas air hingga mendidih dan hanya menyisakan satu gelas air.

Ada beberapa manfaat daun binahong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi lemah syahwat.

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TAGS   Daun binahong  manfaat daun binahong  pencernaan  Penuaan Dini 
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