Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Jambu Biji, Ampuh Redakan Diare

Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:50 WIB
4 Manfaat Daun Jambu Biji, Ampuh Redakan Diare - JPNN.COM
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisinya.

Tidak hanya buahnya, daun jambu biji juga bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Sebab, daun jambu biji mengandung antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi.

Baca Juga:

Daun jambu biji juga mengandung tanin yang berfungsi meredakan nyeri secara alami.

Ketika diseduh untuk membuat teh, daun jambu biji akan melepaskan vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting untuk menjaga kesehatan.

Tak hanya itu, daun jambu biji mengandung beragam senyawa antara lain polifenol, flavonoid, karotenoid, dan tanin yang secara efektif dapat mengobati berbagai penyakit.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Kolesterol

Manfaat daun jambu biji ampuh meredakan kolesterol.

Ada beberapa manfaat daun jambu biji yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu mengobati diare.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun jambu biji  manfaat daun jambu biji  diabetes  diare 
BERITA DAUN JAMBU BIJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp