JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Jambu Biji, Berat Badan Bakalan Ambyar

Rabu, 24 Desember 2025 – 08:53 WIB
4 Manfaat Daun Jambu Biji, Berat Badan Bakalan Ambyar - JPNN.COM
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - Namun siapa sangka, kandungan gizi daun jambu biji justru jauh lebih banyak dan ampuh untuk mengatasi aneka masalah kesehatan manusia.

Khasiat daun jambu biji ternyata ampuh untuk lima masalah kesehatan kronis ini, seperti diabetes, kolesterol tinggi, diare, masalah pencernaan, hingga masalah berat badan.

Hal ini disebabkan karena daun jambu biji mengandung antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi baik untuk tubuh.

Tak hanya itu, daun jambu biji juga mengandung tanin yang bekerja sebagai pereda nyeri secara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kolesterol

Manfaat daun jambu biji yang pertama ialah membantu menurunkan kolesterol.

Penelitian telah membuktikan bahwa minum teh daun jambu biji selama tiga bulan bisa menyebabkan penurunan LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida tanpa efek buruk pada kolesterol baik.

Selain itu, daun jambu biji merupakan obat yang manjur untuk penyakit hati.

Ada beberapa manfaat daun jambu biji yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya membantu menurunkan berat badan.

