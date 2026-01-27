4 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Atasi Perut Kembung

Selasa, 27 Januari 2026 – 04:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengolah daun pepaya dengan cara direbus, dikukus, ditumis dan digulai.

Daun pepaya juga mengandung berbagai nutrisi, seperti serat yang baik untuk tubuh.

Seperti diketahui, makanan yang mengandung serat, seperti sayuran dan buah segar bisa menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama.

Oleh karenanya, daun pepaya juga bisa digunakan sebagai makanan diet dalam menurunkan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penyakit katarak

Satu di antara manfaat daun pepaya ternyata baik untuk kesehatan mata.

Bahkan, daun pepaya juga bisa cegah penyakit katarak. Mengapa demikian?