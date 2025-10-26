Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Pepaya, Sahabat Terbaik Penderita Diabetes

Minggu, 26 Oktober 2025 – 08:51 WIB
4 Manfaat Daun Pepaya, Sahabat Terbaik Penderita Diabetes
Jus daun pepaya. Foto: Pixabay

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita suka mengonsumsi daun pepaya. Hal ini karena daun pepaya mengandung nutrisi yang luar biasa.

Daun pepaya merupakan salah satu bahan yang dipercaya sangat besar manfaat kesehatannya.

Pasalnya, daun pepaya mengandung enzim yang disebut papain dan chymopapain yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan yang sempurna.

Daun pepaya memang terkenal dengan rasa yang pahit. Rasa pahit yang terkandung di dalam daun pepaya justru menyimpan banyak khasiat yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia.

Namun, dengan rasa pahit tersebut lah membuat banyak orang masih belum mengetahui manfaat dari daun pepaya itu sendiri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat daun pepaya yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh.

Jika daun pepaya dibuat jus, khasiatnya bisa melawan infeksi virus seperti virus flu atau radang pada tenggorokan.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah aman dikonsumsi penderita diabetes.

