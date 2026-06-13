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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Salam, Ampuh Melawan Berbagai Penyakit Ini

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:05 WIB
4 Manfaat Daun Salam, Ampuh Melawan Berbagai Penyakit Ini - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak atsiri di dalam daun salam bisa digunakan secara topikal untuk rasa sakit seperti dioleskan pada dahi untuk sakit kepala.

Biasanya daun salam bisa diolah sebagai minuman teh yang menyegarkan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan Kanker

Sebuah penelitian yang dilakukan pada sel kanker manusia menyimpulkan bahwa ekstrak daun salam menunjukkan hasil yang menjanjikan sebagai agen antikanker.

Cineole, senyawa utama dalam daun salam, ditemukan untuk menekan pertumbuhan sel-sel kanker leukemia.

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Daun salam juga terbukti efektif untuk terapi kanker payudara. Dalam sebuah penelitian di Australia, memasukkan daun salam ke dalam makanan cukup efektif dalam pencegahan kanker usus besar.

2. Mengobati Diabetes

Studi menunjukkan bahwa daun salam bisa membantu penderita diabetes tipe 2.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah melawan infeksi jamur.

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TAGS   daun salam  manfaat daun salam  diabetes  Kanker 
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