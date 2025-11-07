Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jantung

Jumat, 07 November 2025 – 07:22 WIB
4 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jantung
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah herbal dengan segudang manfaat yang luar biasa.

Daun ini telah lama digunakan sebagai salah satu ramuan obat herbal tradisional terbaik untuk mengatasi berbagai penyakit.

Anda bisa mendapatkan manfaat daun salam dengan cara merebusnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan Pencernaan

Manfaat daun salam salah satunya ialah bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan.

Kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut.

Apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

