JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Singkong, Bikin Rematik Tidak Berkutik

Sabtu, 10 Januari 2026 – 07:57 WIB
Daun singkong. Foto: masterfile.Com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN singkong merupakan salah satu jenis sayuran kesukaan banyak orang.

Selain enak, daun singkong mengandung berbagai nutrisi termasuk vitamin yang dibutuhkan tubuh.

Meski termasuk makanan rendah kalori, konsumsi daun singkong bisa menghasilkan rasa kenyang yang lebih lama.

Berkat kandungan nutrisi lain di dalamnya, daun singkong memiliki beragam manfaat yang sayang dilewatkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu mengatasi radang sendi

Daun singkong memiliki mineral magnesium yang cukup untuk mengatasi radang sendi.

Kandungan mineral ini merupakan keempat terbanyak di dalam tubuh.

Mineral ini menawarkan banyak manfaat, salah satunya mengurangi peradangan.

Ada beberapa manfaat daun singkong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengobati demam.

