Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Batuk

Senin, 15 Juni 2026 – 07:06 WIB
4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Batuk - JPNN.COM
Daun Sirih Merah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air.

Sekitar 85-90 persen daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak.

Baca Juga:

Dalam 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1 persen lemak.

Selain itu, kandungan daun sirih lainnya, yakni: Protein: 3 persen; Iodin: 3,4 mcg; Sodium: 1,1-4,6 persen; Vitamin A: 1,9-2,9 mg; Vitamin B1: 13-70 mcg; Vitamin B2: 1,9-30 mcg; Asam nikotinat: 0,63-0,89 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Obat Batuk

Manfaat daun sirih yang pertama ialah membantu mengobati batuk.

Rebusan daun sirih merah dipercaya mampu meringankan batuk.

Ada beberapa manfaat daun sirih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mengobati batuk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   manfaat daun sirih  daun sirih  batuk  kolesterol 
BERITA MANFAAT DAUN SIRIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp