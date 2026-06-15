4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Batuk

Senin, 15 Juni 2026 – 07:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air.

Sekitar 85-90 persen daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak.

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Dalam 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1 persen lemak.

Selain itu, kandungan daun sirih lainnya, yakni: Protein: 3 persen; Iodin: 3,4 mcg; Sodium: 1,1-4,6 persen; Vitamin A: 1,9-2,9 mg; Vitamin B1: 13-70 mcg; Vitamin B2: 1,9-30 mcg; Asam nikotinat: 0,63-0,89 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat Batuk

Manfaat daun sirih yang pertama ialah membantu mengobati batuk.

Rebusan daun sirih merah dipercaya mampu meringankan batuk.