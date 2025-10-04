Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Garam, Baik untuk Pencernaan

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 09:01 WIB
Garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bumbu dapur untuk menambah rasa berbagai hidangan.

Selain itu, garam diketahui juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Garam juga diketahui bisa membantu mengobati beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kesehatan Gigi

Manfaat garam yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan gigi.

Garam sering digunakan sebagai bahan utama dalam pasta gigi.

Bahkan Anda bisa membuat pasta gigi buatan sendiri dengan mencampur soda kue dan garam laut yang dihaluskan.

Sikat gigi kamu dengan campuran ini setiap hari untuk menjaga kesehatan gigi yang benar.

Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan gigi.

