Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Garam, Wanita Pasti Suka

Kamis, 29 Januari 2026 – 05:16 WIB
4 Manfaat Garam, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Garam. Foto Sunny Forest/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - GARAM sering digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah rasa berbagai hidangan gurih.

Tidak hanya itu saja, garam kaya akan manfaat dan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.

Kandungan mineral yang tinggi pada garam bisa menjadi ramuan kaya manfaat untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Masalah Pernapasan

Manfaat garam ternyata efektif dalam mengurangi peradangan di sistem pernapasan.

Ini menurunkan produksi dahak yang memungkinkan kamu untuk bernapas dengan mudah.

Baca Juga:

Caranya ambil setengah sendok teh garam dalam segelas air.

Perlahan pasti bisa membantu membersihkan sumbatan bronkus dan sinus.

Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu melancarkan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   garam  Manfaat garam  Kesehatan Gigi  pencernaan 
BERITA GARAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp