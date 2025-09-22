Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Gula Aren, Bantu Hangatkan Tubuh dengan Cepat

Senin, 22 September 2025 – 08:40 WIB
4 Manfaat Gula Aren, Bantu Hangatkan Tubuh dengan Cepat - JPNN.COM
Gula Aren. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI gula putih secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan.

Sebagai gantinya, Anda bisa mengonsumsi gula aren. Rasa manis yang ada dalam gula aren didapatkan dari pohon aren dan diproses secara alami tanpa bahan kimia.

Sehingga memiliki lebih banyak khasiat dibanding gula pasir. Sejak lama, bahan makanan yang juga disebut gula kristal ini sudah menjadi alternatif pemanis bagi penderita diabetes.

Baca Juga:

Karena dikenal dengan indeks glikemik yang rendah, sehingga bisa membantu mengontrol gula darah.

Tak hanya itu, gula aren juga memiliki segudang manfaat kesehatan lainnya.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Memiliki Antiseptik

Manfaat gula aren bisa digunakan sebagai antiseptik.

Gula aren tidak hanya mengandung antioksidan, tetapi juga mengandung nutrisi yang berperan sebagai anti peradangan dan antimikroba.

Ada beberapa manfaat gula aren yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah sebagai antiseptik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gula Aren  manfaat gula aren  antiseptik  sirkulasi darah 
BERITA GULA AREN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp