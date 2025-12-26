Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Jahe Campur Madu, Baik untuk Kesehatan Jantung

Jumat, 26 Desember 2025 – 08:17 WIB
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan madu merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Apalagi, jahe adalah tanaman yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat alami untuk berbagai macam penyakit.

Bahkan, penelitian menyimpulkan jahe juga meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak sekaligus mengurangi penyerapan lemak dan nafsu makan.

Caranya, siapkan 2-3 siung jahe, kemudian tumbuk jahe dan rebus dengan 3 gelas air.

Setelah mendidih campurkan madu secukupnya. Aduk sampai rata.

Konsumsi ramuan ini sekali tiap malam selama sebulan. Dijamin, istri di rumah akan ketagihan bila berat badannya bisa menyusut lantaran rajin mengonsumsi jahe dan madu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesuburan pria

Kandungan antioksidan yang ada di dalam jahe merah dipercaya dapat meningkatkan kesuburan pria.

Ada beberapa khasiat jahe yang dicampur madu untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan jantung.

