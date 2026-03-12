Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa

Kamis, 12 Maret 2026 – 08:02 WIB
4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Jahe sudah dikenal selama ribuan tahun sebagai rempah yang punya banyak manfaat.

Rempah yang seringkali digunakan sebagai bumbu masak ini sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu pengobatan tradisional.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengelola Diabetes

Manfaat jahe yang pertama ialah membantu mengelola diabetes.

Jahe membantu mengatur kadar gula darah pada orang yang menderita diabetes tipe 2.

Baca Juga:

Untuk meningkatkan resistensi insulin dan mengontrol diabetes, kita bisa coba untuk mulai rutin mengonsumsi jahe.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine pada tahun 2014 menunjukkan kalau konsumsi harian 3 kapsul bubuk jahe selama 8 minggu berguna untuk pasien dengan diabetes tipe 2.

Ada beberapa manfaat jahe yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati penyakit diabetes.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  manfaat jahe  diare  pilek 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp