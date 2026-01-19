Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Jambu Air, Baik untuk Pencernaan

Senin, 19 Januari 2026 – 12:45 WIB
Jambu Air. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU air merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan air.

Cita rasa yang diberikan oleh jambu air adalah manis dan juga menyegarkan.

Tidak hanya enak, ternyata buah ini pun sangat bagus untuk kesehatan tubuh karena adanya beragam kandungan vitamin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan mata

Manfaat jambu air yang pertama ialah membantu menyehatkan mata.

Jambu air memiliki kandungan vitamin A yang merupakan nutrisi sangat penting untuk mata.

Tentunya bisa buat kenyang dan mata pun tetap sehat dengan mengonsumsi buah ini.

2. Memberi nutrisi untuk kulit

Tidak hanya baik untuk mata, jambu air juga sangat baik untuk kesehatan kulit.

