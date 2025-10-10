Close Banner Apps JPNN.com
4 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Sistem Imun Tubuh

Jumat, 10 Oktober 2025 – 10:44 WIB
4 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Sistem Imun Tubuh
Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang telah lama dikenal akan kemampuannya mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Misalnya, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit kronik dan peradangan, serta menjaga cairan tubuh.

Ada banyak keuntungan kesehatan yang diperoleh bila rutin minum jus seledri dicampur madu, tetapi dalam porsi yang pas.

Segelas jus seledri mengandung vitamin C dan K, termasuk mineral folat, potasium, dan antioksidan.

1. Meningkatkan energi

Manfaat jus seledri yang pertama ialah meningkatkan energi.

Biasanya untuk meningkatkan energi, seseorang akan mengonsumsi kopi atau suplemen.

Jika kamu ingin merasakan sensasi lainnya, maka jus seledri bisa menjadi pilihan alternatifmu supaya tubuh tetap berenergi.

Ada beberapa manfaat jus seledri yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja bisa digunakan sebagai antibiotik.

