JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Kacang Kenari, Baik untuk Jantung Anda

Jumat, 12 September 2025 – 02:00 WIB
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan makanan padat nutrisi. Salah satu yang populer adalah kacang kenari.

Pernah bertanya-tanya mengapa kacang kenari sering disebut sebagai makanan otak kecil yang alami?

Kacang keriput ini kaya akan nutrisi yang tidak hanya memuaskan selera Anda, tetapi juga menyehatkan tubuh dari dalam ke luar.

Ada banyak manfaat kenari termasuk sebagai sumber nutrisi, mengandung asam lemak omega-3, antioksidan, dan serat.

Kacang ini terkenal karena khasiatnya yang menyehatkan jantung, yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Kacang kenari juga meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan fungsi kognitif dan memori.

Jadi, apakah Anda ingin meningkatkan kekuatan otak, melindungi jantung, atau sekadar menikmati camilan lezat dan bergizi, kenari adalah pilihan yang tepat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat kacang kenari yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu mengatur gula darah.

