4 Manfaat Kayu Manis Campur Daun Salam, Pasangan Pasti Suka

Selasa, 02 Juni 2026 – 07:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, daun salam mengandung Vitamin A; Vitamin C; Flavonoid atau rutin (senyawa turunan flavonoid); Serat; Asam Laurat; Salisilat; Asam Caffeic; Asam Folat. Selain itu, juga mengandung berbagai jenis mineral seperti kalium,; tembaga; kalsium; zat besi; dan magnesium.

Apabila daun salam dicampur dengan kayu manis, maka makin lengkap saja khasiatnya.

Kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.

Selain itu, kayu manis merupakan sumber mineral, yakni kalsium; kalium; mangan; magnesium; tembaga; besi; selenium; dan seng.

Untuk membuat secangkir teh kayu manis campur daun salam sangatlah mudah.

Siapkan 7 lembar daun salam, 3 batang kayu manis, dan madu.

Sebaiknya gunakan daun salam kering dan kayu manis dalam bentuk batangan, bukan bubuknya.