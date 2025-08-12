4 Manfaat Kembang Sepatu untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, ada beberapa bunga yang bermanfaat untuk kesehatan.

Salah satunya adalah kembang sepatu yang baik untuk menjaga kesehatan jantung.

Penyakit jantung terus menempati peringkat teratas di antara semua penyakit tidak menular lainnya dan terungkap bahwa orang Asia memiliki risiko lebih tinggi terkena masalah jantung.

Alasan utama untuk ini bisa jadi adalah kecenderungan genetik dan faktor terkait gaya hidup.

Meskipun genetika terlalu sulit untuk ditangani, penting untuk fokus pada faktor yang bisa dimodifikasi seperti pola makan dan gaya hidup untuk mengurangi risiko penyakit jantung.

Salah satu cara mudah untuk melakukannya adalah dengan memasukkan makanan terapeutik yang bisa memberikan efek menguntungkan pada jantung dan kesehatan Anda secara keseluruhan dan kembang sepatu jelas merupakan salah satunya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. MENURUNKAN TEKANAN DARAH

Beberapa penelitian yang meneliti efek ekstrak kembang sepatu telah menemukan bahwa bunga ini membantu menurunkan tekanan darah sistolik Anda.