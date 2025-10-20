Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Kopi, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:39 WIB
4 Manfaat Kopi, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat - JPNN.COM
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka kopi? Kopi merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Minum kopi bisa membantu mengatasi lelah dan juga rasa kantuk yang Anda rasakan.

Penelitian telah menemukan banyak manfaat kesehatan dari minum kopi.

Baca Juga:

Kopi merupakan sumber antioksidan, yang bisa membantu menurunkan risiko beberapa penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penyakit Alzheimer

Ini adalah jenis demensia yang paling umum. Penelitian telah menunjukkan bahwa antioksidan dalam kopi bisa melindungi otak dari penyakit Alzheimer.

Baca Juga:

2. Kanker

Kopi terbukti bisa mengurangi risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker prostat dan kanker endometrium.

Kopi juga bisa melindungi terhadap melanoma, jenis kanker kulit yang paling parah.

Ada beberapa manfaat kopi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan bisa membantu mencegah serangan berbagai penyakit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kopi  Manfaat Kopi  Alzheimer  Kanker 
BERITA KOPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp