JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Kulit Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

Jumat, 02 Januari 2026 – 08:42 WIB
Manggis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah kesukaan orang. Rasanya yang manis membuat kita ketagihan mengonsumsinya.

Bukan hanya buah manggis yang bisa dikonsumsi dan dikenal berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit, tetapi kulit manggis pun memiliki segudang manfaat.

Berdasarkan penelitian, kulit manggis kaya antioksidan berupa xanthone yang memiliki manfaat sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan antijamur.

Kandungan tersebut juga membuat kulit manggis dipercaya ampuh mengatasi berbagai macam penyakit termasuk diabetes, kolesterol bahkan kanker.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, kulit manggis bisa dikonsumsi sebagai teh herbal, jus, atau suplemen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengontrol Gula Darah

Manfaat kulit manggis yang pertama ialah membantu mengontrol gula darah.

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis bisa menurunkan kadar gula darah dan menjaga tetap stabil.

Ada beberapa manfaat kulit manggis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan aman dikonsumsi penderita penyakit ini.

