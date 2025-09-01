4 Manfaat Kulit Mentimun, Bantu Tingkatkan Metabolisme

Senin, 01 September 2025 – 08:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kulit mentimun? Khasiat kulit mentimun tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sebab, kulit mentimun mengandung vitamin dan nutrisi yang sama dengan buahnya.

Kulit mentimun juga mengandung vitamin A, B, C, K, dan antioksidan sama seperti dagingnya.

Baca Juga: 8 Manfaat Kulit Mentimun yang Tidak Terduga

Kandungan kulit mentimun sangat tinggi akan mineral, nutrisi, dan vitamin yang bagus untuk metabolisme tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Baik untuk Kesehatan Mata

Manfaat kulit mentimun yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.

Walaupun tidak signifikan, tetapi konsumsi mentimun beserta kulitnya memiliki potensi untuk menjaga kesehatan mata.

Setiap 100 gram mentimun dengan kulit mengandung sekitar vitamin A 110 IU.