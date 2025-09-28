Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Kulit Pisang, Bikin Tidur Makin Nyenyak

Minggu, 28 September 2025 – 08:40 WIB
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Biasanya, Anda membuang kulit pisang setelah mengonsumsi dagingnya.

Padahal dengan melakukan itu, kita tengah menyia-nyiakan benda yang punya manfaat besar bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cegah kanker

Rutin minum air rebusan kulit pisang mampu mencegah dari penyakit kanker.

Itu karena kandungan antikarsinogenik, polifenol, karotenoid yang dipercaya mampu mencegah terjadinya kanker.

2. Menyehatkan jantung

Kandungan tertentu pada kulit pisang membuatnya mampu memerangi kolesterol dalam tubuh.

Rutin minum rebusan kulit pisang dan mengombinasikannya dengan olahraga membuat jantung makin sehat dan kuat.

Ada beberapa manfaat kulit pisang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan suasana hati.

TAGS   Kulit pisang  pisang  Jantung  Kanker 
