4 Manfaat Kulit Semangka, Bantu Turunkan Tekanan Darah

Senin, 15 September 2025 – 08:30 WIB
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi semangka? Semangka merupakan salah satu buah tinggi kandungan air.

Semangka adalah salah satu jenis buah yang berasal dari Afrika Selatan.

Semangka memiliki rasa manis dengan banyak kandungan air, menjadikan buah ini cocok dikonsumsi di wilayah tropis.

Selain itu, semangka juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh.

Namun ternyata, tidak hanya daging buahnya saja yang bermanfaat, kulit semangka juga memiliki segudang manfaat yang jarang diketahui.

Kulit semangka dan bagian yang berwarna putih mengandung vitamin C, dan vitamin B yang baik untuk kulit dan sistem saraf manusia.

Bahkan, kulit semangka juga dipercaya bisa mengatasi masalah reproduksi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kulit semangka yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menurunkan tekanan darah.

