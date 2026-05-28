Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Lengkuas, Ampuh Obati Asma

Kamis, 28 Mei 2026 – 07:25 WIB
4 Manfaat Lengkuas, Ampuh Obati Asma - JPNN.COM
Lengkuas. Foto: Daleys Fruit Tree Nursery

jpnn.com, JAKARTA - LENGKUAS merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa mmebantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, salah satu khasiat lengkuas yang luar biasa adalah bisa membuat pria makin liar di ranjang.

Adapun kandungan lengkuas yakni galangin; beta-sitosterol; quercetin; alpin; dan flavonoid lainnya yang baik untuk tubuh.

Baca Juga:

Selain itu, lengkuas juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat makanan, dan karbohidrat yang baik.

Untuk penyajian lengkuas ini sangat mudah, caranya siapkan 2-3 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan madu.

Tumbuk lengkuas dan jahe kemudian rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Baca Juga:

Setelah mendidih angkat dan campurkan madu secukupnya. Air rebusan lengkuas campur madu siap dihidangkan, minum 1 kali sehari selama 7 hari, setelah itu kondisional sesuai kebutuhan.

Untuk dosis harian direkomendasikan mengonsumsi ramuan ini sebanyak 6 gram.

Ada beberapa manfaat lengkuas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati asma.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lengkuas  manfaat lengkuas  Peradangan  asma 
BERITA LENGKUAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp