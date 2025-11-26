Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Lobak, Bikin Diabetes Ogah Mendekat

Kamis, 22 Januari 2026 – 02:31 WIB
Lobak. Foto: exportersindia

jpnn.com, JAKARTA - LOBAK merupakan salah satu sayuran yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Lobak atau mooli mungkin bukan sayuran paling populer di seluruh dunia, tetapi tentu saja kaya akan nutrisi.

Baru-baru ini, makanan super ini digemari banyak orang karena manfaatnya bagi kesehatan.

Faktanya, manfaat lobak akan membuat Anda kagum. Anda mungkin tidak menyukai rasanya, tetapi lobak mendapat nilai tinggi dalam hal kesehatan.

Hal ini karena lobak merupakan sumber antioksidan, vitamin C, dan nutrisi lain yang bermanfaat bagi tubuh Anda dalam berbagai cara.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Mengurangi risiko diabetes

Jika Anda berisiko diabetes, memasukkan lobak ke dalam makanan kamu tentu bisa menjaga kadar gula Anda tetap terkendali.

Makanan super ini mengandung senyawa antidiabetik tertentu seperti glukosinolat dan isothiosianat yang membantu mengatur kadar gula darah Anda.

Ada beberapa manfaat lobak yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya adalah mengurangi risiko diabetes.

