4 Manfaat Madu, Melindungi Terhadap Resistensi Antibiotikk

Rabu, 19 November 2025 – 06:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat luar biasa.

Madu mentah berasal langsung dari sarangnya, yang memberikan banyak manfaat karena kaya akan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi madu begitu saja atau dicampur dengan air hangat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Penyembuhan Luka

Manfaat madu yang pertama ialah membantu penyembuhan luka.

Penelitian telah menunjukkan bahwa madu telah menjadi cara yang populer untuk mengobati luka.

Satu penelitian menemukan bahwa madu bisa menyembuhkan beberapa luka, seperti luka bakar, goresan, dan luka operasi.

Antioksidan, enzim, dan vitamin yang ditemukan dalam madu memiliki sifat antimikroba.