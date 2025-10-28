4 Manfaat Mengonsumsi Makanan Pedas untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin memiliki berat badan yang ideal. Memiliki berat badan yang ideal bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai macam penyakit.

Namun, menurunkan berat badan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dibutuhkan usaha yang keras agar Anda mendapatkan berat badan yang diinginkan.

Misalnya saja, untuk menurunkan berat badan, Anda harus rutin olahraga dan diet ketat.

Namun, bagi penyuka makanan pedas, mungkin hal ini bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Ya, menambahkan bumbu seperti cabai merah bubuk, lada hitam, dan cabai serpih, yang semuanya mudah didapat di dapur Anda, bisa membantu upaya penurunan berat badan kamu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Makanan pedas membantu mengurangi nafsu makan

Artikel review tahun 2012 yang dimuat di jurnal Chemical Senses menyebutkan bahwa mereka yang mengonsumsi makanan pedas seperti cabai rawit merasakan berkurangnya keinginan mereka terhadap makanan berlemak, manis, dan asin.