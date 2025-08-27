4 Manfaat Nanas, Bantu Proses Penurun Berat Badan Makin Mudah

Rabu, 27 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi nanas? Nanas merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Nanas sering dikaitkan dengan liburan tropis dan camilan musim panas yang menyegarkan.

Namun, tahukah Anda bahwa buah ini menawarkan banyak manfaat kesehatan?

Meskipun rasanya yang manis dan tajam sangat menggoda, buah ini memiliki lebih dari sekadar yang terlihat.

Nanas merupakan sumber nutrisi yang luar biasa, dan menambahkannya ke dalam makanan bisa meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan secara signifikan.

Nanas lebih dari sekadar camilan tropis, buah merupakan sumber nutrisi yang luar biasa.

Tambahkan nanas ke dalam makanan harian Anda untuk pencernaan yang lebih baik, kulit yang bersinar, dan kesehatan secara keseluruhan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.