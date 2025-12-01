4 Manfaat Nangka, Wanita Pasti Suka

Senin, 01 Desember 2025 – 08:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - NANGKA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang. Buah nangka biasanya diolah dalam beberapa jenis hidangan manis.

Selain lezat, nangka merupakan buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Adapun nangka mengandung zat tepung yang bagus untuk tubuh.

Tidak hanya itu, ada kadungan vitamin C; vitamin A; kalium; zat besi; niasin; seng; dan thiamin.

Mulai dari daging buah sampai biji nangka, adalah sumber kaya nutrisi dan mineral.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Nangka merupakan sumber vitamin C yang sangat baik sebagai antivirus dan antibakteri.