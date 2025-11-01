Close Banner Apps JPNN.com
4 Manfaat Oatmeal untuk Kesehatan Kulit yang Perlu Anda Ketahui

Sabtu, 01 November 2025 – 09:08 WIB
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - OATMEAL merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Mengonsumsi oatmeal secara teratur ternyata juga bisa berdampak positif untuk kecantikan kulit.

Berdasarkan The Journal of Drugs in Dermatoligy menyatakan bahwa, oatmeal juga memiliki kandungan antioksidan aventhramides, bahan makanan yang kaya vitamin E dan ferulic acid.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mampu mengobati jerawat

Manfaat oatmeal yang pertama ialah mampu menyembuhkan jerawat.

Kehadiran jerawat di wajah sangat merusak penampilan kaum hawa.

Namun, dengan oatmeal bisa mengobatinya. Caranya, dengan masak oatmeal dan diamkan sampai hangat, lalu oleskan pada wajah yang terdapat jerawar.

Diamkan sampai kering dan bilas, lakukanlah sampai jerawat hilang.

Ada beberapa manfaat oatmeal yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah mampu mengobati jerawat.

