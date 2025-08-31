Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Salak, Anemia Bakalan Ogah Mendekat

Minggu, 31 Agustus 2025 – 15:01 WIB
Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang. Salak bisa Anda konsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk asinan.

Ternyata salak memiliki banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh.

Pasalnya, salak mengandung segudang nutrisi yang penting untuk tubuh, seperti protein, zat besi, kalium, kalsium, beta karoten, karbohidrat, fosfor, vitamin A, vitamin C, dan berbagai antioksidan.?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga keseimbangan kadar asam lambung

Salak ternyata bisa mengatasi mual dan muntah di trimester pertama yang dialami oleh ibu hamil.

Adanya gangguan asam lambung dan tidak seimbangnya hormon dalam tubuh bisa diatasi dengan mengonsumsi salak.

Agar tidak berlebihan kamu bisa konsumsi 1-2 buah perhari.

2. Mencegah anemia

Salak mengandung zat besi yang bermanfaat dalam proses pembentukan sel darah merah dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kaya akan kandungan kalsium.

TAGS   salak  manfaat salak  Asam Lambung  Anemia 
