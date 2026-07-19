Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Seledri yang Bikin Kaget

Minggu, 19 Juli 2026 – 07:35 WIB
4 Manfaat Seledri yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Seledri dengan nama ilmiah apium graveolens, hampir semua bagiannya memiliki manfaat, termasuk daun, batang dan biji seledri.

Kandungan nutrisi daun seledri tiap 100 gram mengandung: Air: 93 gram; Protein: 1 gram; Lemak: 0.1 gram; Karbohidrat: 4.6 gram; Serat: 2 gram; Kalsium: 50 miligram (mg); Fosfor: 40 mg;.

Baca Juga:

Selain itu, seledri juga mengandung Zat besi: 1 mg; Natrium: 64 mg; Kalium: 258.8 mg; Tembaga: 0.08 mg; Seng: 0.4 mg; Beta-karoten: 63 mikrogram (mcg); Karoten total: 130 mcg; Thiamin (Vitamin B1): 0.03 mg; Riboflavin (Vitamin B2): 0.07 mg; Niasin (Niacin): 0.4 mg; Vitamin C: 11 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah dehidrasi

Manfaat seledri yang pertama ialah membantu mencegah dehidrasi.

Baca Juga:

Sebuah penelitian menyebutkan, bahwa daun seledri termasuk salah satu sayuran yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa kandungan air di dalam seledri berkisar antara 90-99 persen.

Ada beberapa manfaat seledri yang teryata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah dehidrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   seledri  manfaat seledri  Peradangan  dehidrasi 
BERITA SELEDRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp