4 Manfaat Seledri yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Seledri dengan nama ilmiah apium graveolens, hampir semua bagiannya memiliki manfaat, termasuk daun, batang dan biji seledri.

Kandungan nutrisi daun seledri tiap 100 gram mengandung: Air: 93 gram; Protein: 1 gram; Lemak: 0.1 gram; Karbohidrat: 4.6 gram; Serat: 2 gram; Kalsium: 50 miligram (mg); Fosfor: 40 mg;.

Selain itu, seledri juga mengandung Zat besi: 1 mg; Natrium: 64 mg; Kalium: 258.8 mg; Tembaga: 0.08 mg; Seng: 0.4 mg; Beta-karoten: 63 mikrogram (mcg); Karoten total: 130 mcg; Thiamin (Vitamin B1): 0.03 mg; Riboflavin (Vitamin B2): 0.07 mg; Niasin (Niacin): 0.4 mg; Vitamin C: 11 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah dehidrasi

Manfaat seledri yang pertama ialah membantu mencegah dehidrasi.

Baca Juga: 4 Bahaya Konsumsi Jus Seledri Berlebihan yang Bikin Kaget

Sebuah penelitian menyebutkan, bahwa daun seledri termasuk salah satu sayuran yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa kandungan air di dalam seledri berkisar antara 90-99 persen.