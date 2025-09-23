Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Serai, Bantu Obati Insomnia

Selasa, 23 September 2025 – 07:45 WIB
Rebusan serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bahan masakan untuk berbagai hidangan gurih.

Namun selain itu, serai juga telah lama dikenal sebagai salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain diolah dalam masakan keseharian, daun serai juga sering disajikan sebagai minuman herbal yang disajikan hangat.

Serai mengandung beragam zat gizi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B9 (folat), magnesium, zat besi, kalium, fosfor, dan kalsium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati insomnia

Salah satu manfaat serai ternyata mampu untuk mengatasi insomnia.

Pasalnya, daun serai bisa menenangkan otot-otot dan saraf yang membantu untuk lebih nyenyak saat tidur.

Cobalah untuk menghirup minyak esensial serai yang mengandung senyawa geraniol dan linalool agar bisa mengaktifkan gelombang alfa yang bisa membuat cepat terasa ngantuk.

Ada beberapa manfaat serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya bantu obati insomnia dengan mudah.

