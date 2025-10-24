Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Serai, Bikin Tekanan Darah Tinggi Ambyar

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:39 WIB
4 Manfaat Serai, Bikin Tekanan Darah Tinggi Ambyar - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Cara mengolah bumbu dapur ini terbilang sangat mudah. Bahkan, air rebusan serai cukup mudah untuk disajikan.

Caranya siapkan 4 gelas air, 2 batang serai cincang dan satu sendok teh madu.

Baca Juga:

Rebus semua bahan dan sajikan hangat. Satu air rebusan serai baik diminum setiap hari.

Sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaatnya. Hal ini lantaran daun ini menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa antiperadangan asam klorogenik.

Hasil studi 2015 menunjukkan bahwa minum infused water serai setiap hari selama 30 hari bisa meningkatkan kadar hemoglobin, volume sel, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi tekanan darah tinggi

Manfaat serai yang pertama ialah membantu mengatasi tekanan darah tinggi.

Ada beberapa manfaat serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah berfungsi sebagai antiperadangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serai  manfaat serai  Antiperadangan  diabetes 
BERITA SERAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp