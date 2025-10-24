4 Manfaat Serai, Bikin Tekanan Darah Tinggi Ambyar

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Cara mengolah bumbu dapur ini terbilang sangat mudah. Bahkan, air rebusan serai cukup mudah untuk disajikan.

Caranya siapkan 4 gelas air, 2 batang serai cincang dan satu sendok teh madu.

Rebus semua bahan dan sajikan hangat. Satu air rebusan serai baik diminum setiap hari.

Sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaatnya. Hal ini lantaran daun ini menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa antiperadangan asam klorogenik.

Hasil studi 2015 menunjukkan bahwa minum infused water serai setiap hari selama 30 hari bisa meningkatkan kadar hemoglobin, volume sel, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi tekanan darah tinggi

Manfaat serai yang pertama ialah membantu mengatasi tekanan darah tinggi.