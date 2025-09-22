Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Sirsak, Ampuh Meredakan Nyeri Tubuh

Senin, 22 September 2025 – 08:11 WIB
4 Manfaat Sirsak, Ampuh Meredakan Nyeri Tubuh
Buah sirsak. Foto: Klikdokter

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda menyukai sirsak? Sirsak merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi sirsak begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Istimewanya, khasiat sirsak tidak hanya pada dagingnya saja, tetapi daun dan batangnya juga sering digunakan sebagai pengobatan herbal.



Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi stres

Salah satu manfaat sirsak ternyata bisa untuk menghilangkan stres dan insomnia.

Perlu diketahui, bahwa hormon stres dalam tubuh bisa mengganggu dan merusak metabolisme tubuh.



Menurut riset, bahwa sirsak mengandung antiradang yang bisa menenangkan seseorang yang sedang sulit tidur.

2. Membantu meredakan nyeri

Salah satu khasiat daun sirsak juga bisa membantu meredakan nyeri sendi.

Ada beberapa manfaat sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mengatasi stres.

TAGS   sirsak  manfaat sirsak  Stres  pencernaan 
