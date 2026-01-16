Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Stroberi, Jantung Bakalan Bahagia

Jumat, 16 Januari 2026 – 17:25 WIB
4 Manfaat Stroberi, Jantung Bakalan Bahagia
Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah yang mengandung segudang manfaat.

Stroberi bisa diolah ke dalam berbagai jenis hidangan, seperti jus, puding, salad, dan lainnya.

Bahkan jika kamu rutin mengonsumsinya, buah berbentuk hati ini bisa mengatasi beragam penyakit kronis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan risiko serangan jantung

Manfaat stroberi yang pertama ialah bisa membantu menurunkan risiko serangan jantung.

Buah stroberri mengandung protein yang disebut dengan nama anthocyanins.

Selain memberikan warna merah dan rasa yang menggoda, protein ini ternyata bermanfaat untuk menurunkan risiko serangan jantung.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Circulation menyebutkan, buah stroberri dapat menurunkan risiko serangan jantung sampai dengan 32 persen bila dikonsumsi secara rutin.

Ada beberapa manfaat stroberi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya menurunkan risiko serangan jantung.

