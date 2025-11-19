Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Teh Matcha untuk Penderita Diabetes

Rabu, 19 November 2025 – 03:35 WIB
Ilustrasi teh matcha. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH matcha kini mulai mendapatkan tempatnya di hati penyuka minuman sehat.

Teh hijau telah menjadi minuman pilihan bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan usus, dan menjadi sehat secara umum.

Teh matcha, sejenis teh hijau bubuk, juga semakin populer karena manfaat kesehatannya yang serupa.

Salah satunya mungkin untuk mengelola diabetes. Minum bubuk hijau yang dicampur dengan air panas atau dingin mungkin bermanfaat bagi penderita diabetes, kondisi kronis di mana gula darah atau glukosa menjadi terlalu tinggi.

Teh ini mengandung katekin, yang dikenal memiliki sifat antioksidan.
Ingin tahu apakah minum teh matcha untuk diabetes aman? Ya, jenis teh ini bermanfaat bagi penderita diabetes.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya akan katekin

Teh matcha merupakan sumber utama katekin yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat.

Epigallocatechin gallate dan epicatechin adalah beberapa senyawa aktif utama dari jenis katekin yang ditemukan di dalamnya, menurut penelitian yang diterbitkan dalam Molecules pada tahun 2020.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh matcha untuk penderita diabetes dan salah satunya adalah membantu mengelola berat badan.

