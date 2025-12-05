Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Tomat, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Jumat, 05 Desember 2025 – 09:15 WIB
4 Manfaat Tomat, Bantu Jaga Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi tomat begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, salad, dan lainnya.

Tomat memang banyak mengandung vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan jantung

Manfaat tomat yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan jantung.

Tomat memiliki kandungan serat, kalium, vitamin C, dan kolin dalam tomat semuanya mendukung kesehatan jantung.

Baca Juga:

Selain itu, tomat mengandung folat yang membantu menyeimbangkan homocysteine.

Homocysteine adalah asam amino yang dihasilkan dari pemecahan protein.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan kanker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tomat  manfaat tomat  sembelit   Kanker 
BERITA TOMAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp