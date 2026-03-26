4 Manfaat Ubi Jalar, Bikin Jantung Bahagia

Kamis, 26 Maret 2026 – 07:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi ubi jalar? Ubi jalar merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.

Ubi jalar biasanya diolah dalam bentuk kolak, dan tentu saja, gorengan.

Rutin mengonsumsi ubi jalar diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyediakan Nutrisi Penting

Satu buah ubi jalar mengandung beragam nutrisi penting. Beta-karoten memberikan warna oranye pada ubi jalar dan berfungsi sebagai antioksidan yang mendukung kesehatan mata.

Mangan membantu sistem kekebalan tubuh, pencernaan, pengaturan gula darah, dan pertumbuhan tulang.

Kalium berperan penting dalam fungsi saraf, kontraksi otot, pengaturan irama jantung, transportasi nutrisi, dan pembuangan limbah dari sel.

Vitamin A menjaga kesehatan mata dan memperkuat gigi.