JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Manfaat Yoghurt yang Tidak Terduga

Selasa, 18 November 2025 – 08:51 WIB
Ilustrasi Yoghurt. Foto: hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan salah satu makanan fermentasi yang menjadi kesukaan banyak orang.

Berbicara mengenai yoghurt, ada banyak sekali jenis dari makanan yang satu ini.

Yoghurt bisa dibedakan dari tekstur dan rasa. Ada yoghurt dengan tekstur kental dan ada juga yoghurt bertekstur cair.

Untuk rasanya sendiri yoghurt dibedakan menjadi 2, yaitu yoghurt plain atau yoghurt yang tidak memiliki rasa.

Ada juga yoghurt dengan rasa buah-buahan, biasanya buah yang digunakan merupakan buah-buahan dengan kandungan vitamin C tinggi seperti buah jeruk, blackberry, dan strawberry.

Salah satu manfaat utama dari yoghurt yaitu sangat baik untuk Anda yang memiliki riwayat kolesterol tinggi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membersihkan Jantung dari Kolesterol

Mengonsumsi yoghurt setiap hari juga mampu membersihkan darah serta jantung dari kolesterol berlebih.

Ada beberapa manfaat yoghurt yang ternyata sangat baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah kolesterol menyerang Anda.

