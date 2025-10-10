Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulsel

4 Mobil Dinas Terbakar di Parkiran Kantor Bupati Bulukumba, Polisi Selidiki

Jumat, 10 Oktober 2025 – 08:30 WIB
Suasana pascakebakaran yang menyebabkan empat mobil dinas mengalami kebakaran dan rusak parahbdidi halaman Kantor Pemkab Bulukumba, Sulsel, Kamis (9/10/2025). ANTARA/ HO- BPBD Bulukumba

jpnn.com - MAKASSAR - Sebanyak empat mobil dinas terbakar di area parkiran Kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kepolisian Resor Bulukumba bersama Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan menyelidiki penyebab kebakaran empat mobil dinas tersebut.

"Ini dilakukan untuk memastikan pasal apa dan kemungkinan adanya unsur kelalaian yang menyebabkan terbakarnya 4 unit kendaraan dinas milik Pemkab Bulukumba," kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba Ipda Muhammad Ali saat dikonfirmasi dari Makassar, Kamis (9/10).

Pihaknya saat ini masih mengumpulkan data dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari informasi yang dihimpun di lapangan diketahui, api pertama kali muncul di area bangsal pekerja proyek yang terbuat dari material kayu dari tripleks.

Muhammad Ali mengatakan penyidik belum dapat menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum hasil penyelidikan teknis selesai.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pihaknya mencari fakta apakah ada tindak pidana atau tidak, sehingga harus memastikan terlebih dahulu penyebab kebakaran.

Dia mengaku belum bisa terlalu jauh menentukan penetapan pasal sebelum menemukan fakta penyebab kebakaran.

4 mobil dinas terbakar di area parkiran kantor bupati Bulukumba, Sulsel. Polres Bulukumba bersama Tim Labfor Polda Sulsel masih menyelidiki penyebab kebakaran.

