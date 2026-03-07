Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

4 Motor Eksklusif Indian Motorcycle, Cocok Buat Para Kolektor

Sabtu, 07 Maret 2026 – 12:22 WIB
4 Motor Eksklusif Indian Motorcycle, Cocok Buat Para Kolektor - JPNN.COM
4 motor eksklusif Indian Motorcycle 125th Anniversary. Foto: indianmotorcycle

jpnn.com - Perayaan usia 125 tahun menjadi momen penting bagi Indian Motorcycle. Pabrikan legendaris asal Amerika Serikat itu menandainya dengan merilis empat motor edisi terbatas.

Keempat model dirancang khusus sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang Indian Motorcycle di dunia roda dua.

Empat model yang dipilih sebagai basisnya bukan nama sembarangan. Ada Indian Scout Bobber, Indian Chief Vintage, Indian Challenger, dan Indian Roadmaster.

Baca Juga:

Semuanya tampil dengan sentuhan visual yang lebih eksklusif dibanding versi standar.

Ciri paling menonjol terlihat dari balutan cat berkilau dengan grafis khusus, garis dekoratif unik, serta tulisan “ONE HUNDRED TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY” yang dibuat dalam gaya ghosted text.

Setiap unit juga dibekali nomor seri tersendiri sebagai penanda eksklusivitas, membuatnya makin menarik bagi kolektor.

Baca Juga:

Secara teknis, sebagian besar model tetap mempertahankan spesifikasi standar.

Namun, ada satu pengecualian menarik pada Indian Scout Bobber 125th Anniversary Edition.

Perayaan 125 tahun menjadi momen penting bagi Indian Motorcycle. Pabrikan legendaris asal Amerika Serikat itu menandainya dengan merilis 4 motor edisi terbatas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indian Motorcycle  Indian Scout Bobber  Indian Chief Vintage 2026  Indian Challenger  Indian Roadmaster Elite 
BERITA INDIAN MOTORCYCLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp