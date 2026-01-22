Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

4 Motor Yamaha Berbalut 70th Anniversary Special Livery

Kamis, 22 Januari 2026 – 18:06 WIB
4 Motor Yamaha Berbalut 70th Anniversary Special Livery - JPNN.COM
4 motor andalan Yamaha dapat livery spesial 70th Anniversary. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha menandai perjalanan panjangnya selama tujuh dekade dengan cara yang emosional: menghadirkan 70th Anniversary Special Livery pada empat motor andalannya di Indonesia.

Bukan sekadar cat baru, livery khusus menjadi penanda sejarah, mengikat masa lalu balap Yamaha dengan produk yang kini mengaspal di jalanan.

Empat model yang kebagian sentuhan istimewa tersebut mencakup MX King 150, Aerox Alpha Turbo, R15M Connected/ABS, dan XSR 155.

Baca Juga:

Seluruhnya dibalut warna merah-putih ikonik yang terinspirasi dari YZF-R7 tahun 1999, salah satu simbol kejayaan Yamaha di lintasan balap dunia.

Aksen grafis klasik seperti speed blocks berpadu dengan logo garpu tala berwarna emas, mempertegas DNA racing yang sudah melekat sejak lama.

Menurut Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, keempat motor itu dipilih karena memiliki karakter sporty yang kuat.

Baca Juga:

Karakter tersebut dinilai paling tepat untuk merepresentasikan momen bersejarah berdirinya Yamaha Motor Company pada 1 Juli 1955.

"Livery edisi spesial ini juga dipersembahkan agar konsumen bisa ikut merasakan semangat dan kebanggaan ulang tahun ke-70 Yamaha," kata Rifki di Jakarta, Kamis (22/1).

Yamaha menandai perjalanan panjangnya selama tujuh dekade dengan cara yang emosional: menghadirkan 70th Anniversary Special Livery pada 4 motor andalannya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Motor Yamaha  Yamaha MX King 150 70th Anniversary  Aerox Alpha Turbo 70th Anniversary  yamaha R15 70th Anniversary  Yamaha XSR 155 70th Anniversary 
BERITA MOTOR YAMAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp