Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

4 Orang Meninggal Dunia Dalam Kebakaran Rumah di Sunter Tanjung Priok

Rabu, 13 Mei 2026 – 11:18 WIB
4 Orang Meninggal Dunia Dalam Kebakaran Rumah di Sunter Tanjung Priok - JPNN.COM
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak empat orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran sebuah rumah berlantai dua di Jalan Agung Perkara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/5) pagi. Selain empat orang meninggal dunia, dua orang lainnya mengalami luka ringan dan syok. 

Empat orang yang tewas itu berinisial BG (78), PM (55), KB (77) dan NP (50), sedangkan yang luka ringan dan syok, yakni LA (22) dan ER (27).

"Empat orang meninggal dunia, dua lainnya mengalami luka ringan dan mengalami syok," kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah tinggal seluas 168 meter persegi itu diduga akibat fenomena listrik.

Berdasarkan keterangan saksi Gatot mengatakan bahwa tetangga korban melihat ada asap hitam di lantai dua rumah pukul 04.00 WIB.

Warga membantu memadamkan dengan alat pemadam api ringan.

Baca Juga:

Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Warga meminta bantuan tim pemadam kebakaran.

empat orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran sebuah rumah berlantai dua di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  meninggal dunia  tewas akibat kebakaran  Kebakaran Rumah  Tanjung Priok 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp